Fransk ugeblad: Fillons kone fik millioner uden at arbejde

Det er foragt og kvindehad, siger Francois Fillon, hvis kone beskyldes for at få millionløn uden at arbejde.

Favoritten til at blive Frankrigs næste præsident, Francois Fillon, er rasende over, at hans kone beskyldes for at have modtaget millioner for arbejde, hun ikke har udført.

Bladet skriver, at Penelope Fillon har fået 600.000 euro (knap 4,5 millioner kroner) for at være sin mands sekretær i parlamentet og for at arbejde på et kulturelt tidsskrift.

Men der findes ingen beviser på, at hun nogensinde har udført arbejdet, skriver ugebladet.

- Jeg er rasende over denne for form for foragt og dette kvindehad i denne artikel, siger Fillon til journalister i sin hjemby Bordeaux.

Han er tidligere konservativ premierminister og stiller op ved forårets præsidentvalg for Republikanerne.

Præsidentvalget foregår over to runder - 23. april og 7. maj.

Fillons kone, Penelope, stammer fra Wales. Hun har tidligere fastholdt, at hun ikke blander sig i sin mands politiske arbejde.

Le Canard Enchaine (Den Lænkede And) har tidligere stået bag en række opsigtsvækkende afsløringer af politikere.

Det er ikke ulovligt for et parlamentsmedlem at ansætte et familiemedlem som assistent.

Men beskyldningen om, at hans kone ikke bestilte noget for de mange penge, kan skade Fillons chancer for at blive præsident.

- Jeg indser, at sæsonen for stinkbomber er begyndt, siger han.

Det har hele tiden været forventningen, at Fillon vil gå videre til anden runde af præsidentvalget. Her vil hans modstander ifølge målinger blive den højreradikale Marine Le Pen.

Den socialistiske indenrigsminister, Bruno Le Roux, sagde tidligere onsdag, at beskyldninger er så alvorlige, at Fillon er nødt til at forklare sig over for den franske befolkning.