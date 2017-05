Fransk tv-vært beskyldes for homofobi efter falsk dating

Et rekordstort antal seere har indsendt klager til en fransk tv-station, efter at en studievært lagde en falsk datingprofil ind på en dating-hjemmeside for bøsser og i en direkte tv-udsendelse gjorde nar af de personer, som reagerede på den. Det rapporterer BBC.

Studieværten Cyril Hanouna ændrede sin stemme, så den blev mere kvindelig, og narrede dem, som han talte med, til at røbe deres seksuelle fantasier.

Et af ofrene blev efterladt i "en frygteligt oprevet sindstilstand", siger talspersoner for LGBT (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle) i Frankrig.

De beskylder studieværten for at være homofob.

Næsten 20.000 personer har indgivet klager til et klagenævn over Hanounas aftenshow "Touche pas à mon poste".

Hanouna udgav sig online for at være en biseksuel mand ved navn Jean-José og betegnede sig selv som "meget sporty og veludstyret", og som en person, "der kan lide at blive fornærmet," skriver avisen Ouest France.

I den direkte udsendelse talte han med ofrene, mens gæster, studiepublikum og over en million tv-seere overværede det.

Hanouna siger, at han er "såret" over beskyldningerne om, at han er homofob.

Nicolas Noguier fra gruppen Le Refuge, som hjælper unge ofre for homofobi, skriver på Facebook, at en hotline-vagt havde talt det meste af natten med et af de ofre, som blev narret af Hanouna.

Joël Deumier, som er formand for bevægelsen SOS Homophobie siger også, at tv-indslaget var dybt homofobisk.

Hanounas show har været udskældt tidligere - både for sexisme og homofobi.

I oktober kyssede en mandlig gæst i hans show en kvindelig gæst på brysterne, efter at hun havde afvist hans forsøg på et kys. Indslaget udløste flere hundrede klager - blandt andet fra den franske minister for ligestilling.