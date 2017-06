Fransk regering vil spare sig til blåt budgetstempel fra EU

- Vi går efter at holde os inden for de tre procent i år. Vi vil ikke gøre det via forhøjede skatter. Vi vil gøre det ved hjælp af besparelser, siger Philippe.

Han har tidligere sagt, at det var nærmest umuligt at overholde kravet fra Bruxelles, da den franske regering har arvet et kæmpe budgetunderskud.

For 14 dage siden sagde premierministeren, at det ville blive ualmindelig svært for regeringen at holde sig under et regeringsmål på 2,8 procent af bnp.

- Før jeg blev premierminister, havde jeg min tvivl. Nu da jeg er blevet premierminister, er tvivlen bare vokset, sagde Edouard Philippe.

EU-Kommissionen har tidligere advaret Frankrig, med en besked om at landet næppe kan holde sig inden for grænsen.