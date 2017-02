Fransk protest mod politivoldtægt ender i vold

Flere tusinder var ifølge nyhedsbureauet AFP gået på gaden for at protestere mod den angivelige vold og voldtægt, der fandt sted 2. februar under anholdelsen af den 22-årige Théo.

De bar skilte som "Politiet dræber uskyldige" og "Retfærdighed for Théo".

Arrangørerne havde ifølge avisen Le Monde opfordret til at demonstrere i ro og orden. Alligevel endte politiet med at måtte bruge tåregas, efter at flere af deltagerne havde kastet skyts mod dem.

Den unge sorte mand er stadig på hospitalet efter at være blevet anholdt i den parisiske forstad Aulnay-sous-Bois. Han fortæller, at en politibetjent havde brugt sin politistav til at voldtage ham under anholdelsen.

Sagen har vakt stor opstand i Frankrig. Også landets præsident, François Hollande, er gået ind i sagen og har blandt andet besøgt Théo på hospitalet.