Fransk præsidentkandidat vil have 5000 flere politimænd

På sin hjemmeside kalder han beskyttelsen af franskmændene som "statens første opgave" og lover at skabe 1000 nye politistillinger i hver af de fem år, som en præsidentperiode varer.

Befolkningens sikkerhed bliver tirsdag udpeget som topprioritet for Manuel Valls, der er favorit til at blive det franske Socialistpartis kandidat ved forårets præsidentvalg.

Desuden vil han "handle uden tøven" over for blandt andet radikal islamisme og skabe 10.000 flere pladser i landets fængsler.

Det franske Socialistparti vælger sin kandidat til posten som præsident i slutningen af januar.

Den tidligere premierminister Manuel Valls præsenterede tirsdag det valgprogram, som han håber vil lede ham til sejren.

Selv om han ifølge Reuters er favorit til at blive socialistisk kandidat, bliver det langt mere vanskeligt at sikre sig posten som præsident under forårets valg.

Her vil han skulle stille op mod blandt andet det højrenationale Front Nationals Marine Le Pen og den konservative kandidat, Francois Fillon.

Også Francois Fillon har sat sikkerhed højt i sit program og trumfer Manuel Valls ved at love 16.000 nye pladser i fængslerne.

Desuden vil han udvise udlændinge, der udgør en trussel mod landet.

Samme toner lyder fra Marine Le Pen, som på sin hjemmeside skriver, at hun vil "stoppe den massive indvandring" og give staten sin autoritet tilbage.

Siden angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i starten af 2015, har Frankrig været ramt af en stribe blodige attentater, der har sat landet i undtagelsestilstand.

Denne trussel går igen i de tre kandidaters valgkamp, og de lover alle at sikre landet mod fremtidige angreb.

Socialistpartiets primærvalg bliver afgjort over to runder. Den sidste finder sted 29. januar.

Vinderen går videre til præsidentvalgets første runde 23. april. Ifølge Reuters spås ingen af de socialistiske kandidater en chance for at komme videre til anden runde 7. maj, hvor kun de to kandidater med det bedste resultat deltager.