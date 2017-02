Den konservative præsidentkandidat, Francois Fillon, beskylder Socialisterne for at stå bag "en smædekampagne", efter at han har mistet terræn i valgkampen. Det sker efter beskyldninger om, at han skulle have betalt sin kone for arbejde, som hun ikke har udført. Foto: Reuters/Christian Hartmann

Fransk præsidentkandidat mister terræn efter konehistorier

Francois Fillon, der anklages for at give sin kone millioner i offentlige midler, føler sig udsat for komplot.

Den konservative præsidentkandidat i Frankrig, Francois Fillon, beskylder Socialisterne for at stå bag "en smædekampagne", efter at han har mistet terræn i valgkampen. Fillon beskyldes for at have ansat sin kone og betalt hende for arbejde, som hun ikke har udført.

Hans popularitet har været faldende, siden det satiriske magasin Le Carnard Enchaine i sidste uge hævdede, at hans walisiskfødte hustru, Penelope, og nogle af parrets børn har modtaget over en million euro (omkring 7,5 millioner kroner), hvoraf de fleste er offentlige midler. Situationen er forværret for Fillon, efter at en ny meningsmåling tyder på, at han har mistet sin status som favorit ved præsidentvalget i april og maj. Målingen fra Elabe tyder på tiltagende støtte til Marine Le Pen fra Front National, mens centrumpolitikeren Emmanuel Macron fremstår som den mest sandsynlige sejrherre ved valget. - Hele denne operation kommer ikke fra vores lejr. Den kommer fra dem, som er ved magten, siger Fillon i en tale, som han holdt onsdag for partifæller, der er medlemmer af parlamentet. Oplysningerne om talen kommer ifølge Reuters fra en anonym deltager i mødet. - Fillon anmodede sine partifæller om at være tålmodige i 15 dage, indtil der foreligger et resultat af en officiel undersøgelse af sagen, siger kilder. En regeringstalsmand for Socialisterne, Stephane Le Foll, kalder Fillons beskyldninger "uacceptable." Nogle medlemmer af det konservative parti har i denne uge nævnt muligheden for, at Fillon skulle holdes i baggrunden under valgkampen, men det er uklart, om en anden konservativ kandidat kan findes så kort tid før valget. Onsdagens meningsmåling, der er gennemført for avisen Les Echos, er foretaget 30. og 31. januar. Hos vælgerne er antallet af Macron-tilhængere uændret og ligger på 22-23 procent som i mange tidligere målinger. Men Le Pen er gået tre procentpoint frem i første runde til 26-27 procent. Fillon er derimod gået tilbage med mellem 5 og 6 procentpoint til 19-20 procent. Meningsmålingen blev foretaget blandt 1053 personer.