Fransk præsidentkandidat: Min kone har altid arbejdet for mig

Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor Fillon står midt i en mediestorm. Hans kone beskyldes for at have modtaget millioner for et arbejde, hun ikke har udført.

Det er det satiriske ugeblad Le Canard Enchaine, som står bag historien om, at Penelope Fillon angiveligt skulle have fået 600.000 euro (knap 4,5 millioner kroner) for at være sin mands sekretær i parlamentet og for at arbejde på et kulturelt tidsskrift.

Men der findes ingen beviser på, at hun nogensinde har udført arbejdet, skriver ugebladet.

Den franske anklagemyndighed har påbegyndt en efterforskning for at finde ud af, om der er hold i anklagerne.

I en udtalelse til Frankrigs vigtigste nyhedsprogram på fransk tv TF1 siger Fillon, at anklagerne er knyttet til en periode, som sluttede i 2013.

- Det styrker kun min beslutning om at kæmpe om præsidentposten ved valget i april og maj, siger han.

- Kun en ting kan få mig til at trække mig ud fra kampen. Det er, hvis min ære bliver beklikket, og hvis der bliver indledt en officiel efterforskning, siger han.

Fillon siger, at hans britiskfødte kone har arbejdet for ham altid, siden han blev valgt første gang i 1981.

Ifølge Fillon arbejdede hun gratis i en lang periode, inden han hyrede hende i 1997 som sekretær.

Han siger, at hun "rettede taler, tog imod vigtige besøgende og repræsenterede ham ved møder."

- Det var arbejde, som var virkeligt, lovligt og fuldstændigt transparent, siger Fillon til TF1.

Han siger, at sagen er underlig, da den kommer frem nu - kort før præsidentvalget, mens hans kone har modtaget løn fra 1997.

Præsidentvalget foregår over to runder - 23. april og 7. maj.

Fillons kone, Penelope, stammer fra Wales. Hun har tidligere fastholdt, at hun ikke blander sig i sin mands politiske arbejde.

Le Canard Enchaine (Den Lænkede And) har tidligere stået bag en række opsigtsvækkende afsløringer af politikere.