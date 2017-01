Fransk præsidentfavorit vil genindføre grænsekontrol

Det løfte fremsætter Fillon i et tweet tirsdag ifølge den britiske avis The Telegraph.

François Fillon, den konservative favorit til at vinde forårets præsidentvalg i Frankrig, vil genindføre tidligere tiders grænsekontrol for at begrænse antallet af migranter og holde terrorister ude af landet.

- Så længe Europas grænser ikke er beskyttet af vores partnere, så vil Frankrig genetablere reel kontrol ved grænserne, skriver Fillon.

Fillon siger også, at han som præsident vil "ignorere" Schengenaftalen om åbne grænser.

François Fillon er Republikanernes kandidat til præsidentvalget. Valget afgøres ved to afstemninger.

Som meningsmålingerne står nu, er Fillon favorit til at få flest stemmer i første runde 23. april sammen med Marine Le Pen fra det indvandrerkritiske Front National.

Derefter skal de to op mod hinanden i det afgørende slag i anden valgrunde 7. maj.

Den nuværende præsident, socialisten François Hollande, har opgivet håbet om at blive genvalgt.

Fillons kommentarer kommer dagen efter, at han mandag mødtes med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Under det over én time lange møde i Berlin sagde Fillon, at Frankrig ikke kunne acceptere flere flygtninge.

Dermed afviste han det, som Telegraph kalder for Merkels "åbendør"-politik over for flygtninge og migranter.

- Schengen skal reformeres. Fri bevægelighed i Europa skal have en modvægt, som der ikke kan forhandles om: systematisk kontrol ved grænserne, fastslog han under mødet.

Men han sagde også, at Frankrig og Tyskland fortsat skal være enige om en "fælles asylpolitik". Den bemærkning blev angrebet af Florian Philippot. Han står lige under Marine Le Pen i Front National.

Fillon havde, sagde Philippot, "svoret troskab over for Merkel og hendes sindssyge migrationspolitik".

Migration er efter en række terrorangreb i Frankrig et af nøgletemaerne i kandidaternes valgkampagner.

Skulle de franske vælgere i stemmeboksene i morgen, så ville Marine Le Pen få flest stemmer i første runde. Men Fillon ville slå hende i anden runde. Det viser de seneste målinger ifølge The Telegraph.