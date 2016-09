Fransk præsident vil ikke stå mutters alene om EU-forsvar

Sikkerhed står på toppen af dagsordenen ved et EU-topmøde fredag i Slovakiet, og Frankrig føler, at landet står alt for alene om at forsvare Europa.

De uformelle drøftelser i den slovakiske hovedstad er de første mellem EU's stats- og regeringsledere uden Storbritannien, som i juni stemte for at forlade EU, men som fortsat er fuldgyldigt medlem.

Frankrig står sammen med Tyskland i spidsen for en vision om et stærkere fælles EU-forsvar.

Onsdag var det et centralt budskab, da EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, holdt sin årlige State of the Union-tale i EU-Parlamentet.

EU bør have sit eget militære hovedkvarter, og landene skal arbejde hen imod en fælles europæisk militærstyrke, sagde Juncker.

Hollande, som efter briternes farvel kommer til at stå i spidsen for Europas største militærstyrke, slår også på, at USA's rolle i Europa er usikker.

- Alle skal vide, at hvis USA vælger at trække sig tilbage, så skal Europa være klar til at forsvare sig selv, siger Hollande.

Dermed henviser han formentlig til udtalelser fra den amerikanske præsidentkandidat Donald Trump. Han har sagt, at USA i en krise nok vil tænke mere på sig selv end på Nato - og dermed Europa. USA er suverænt den stærkeste magt i Nato.

Forslaget om en EU-hær er kommet på banen, efter at briterne har stemt for at forlade EU. Storbritannien har hele tiden været modstander af et sådant projekt.