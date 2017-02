Frankrigs præsident, François Hollande, afbrød kortvarigt sin tale, da en politimands pistol ved et uheld gik af. Foto: Scanpix/Yohan Bonnet

Send til din ven. X Artiklen: Fransk politi sårer to med vådeskud under Hollandes tale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fransk politi sårer to med vådeskud under Hollandes tale

Politimand kom ved et uheld til at affyre sin tjenestepistol under præsident Hollandes tale.

Verden - 28. februar 2017 kl. 19:37 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To personer blev tirsdag lettere såret, da en fransk politimand ved et uheld affyrede sit våben ved et arrangement, hvor den franske præsident, François Hollande, talte. Hollande deltog i indvielsen i en ny del af en strækning for højhastighedstog i byen Villognon i det sydvestlige Frankrig, da ulykken skete.

Politimanden skulle være med til at sørge for sikkerheden omkring præsidenten og kom ved et uheld til at affyre sin tjenestepistol. - Kuglen strejfede en persons ben og fortsatte videre ind i en anden persons ben, oplyser en kilde til nyhedsbureauet AFP. Begge de sårede befandt sig i et VIP-område, da vådeskuddet faldt. De to sårede blev undersøgt af samaritter på stedet, som kunne konstatere, at de kun var lettere såret. På en optagelse kan man høre præsidenten afbryde sin tale. - Jeg håber ikke, at der er sket noget slemt, sagde han og ventede et øjeblik, inden han fortsatte. Flere hundrede mennesker var til stede, da uheldet skete, skriver avisen Le Figaro.