Emmanuel Macron på vej ned til sin båd for at sejle fra præsidentpaladset til økonomiministeriet, efter han tirsdag indgav sin afskedsbegæring.

Fransk ministers afgang styrker præsidentvalgs-rygter

Økonomiministers afgang øger spekulationer om, at han vil stille op til næste års præsidentvalg i Frankrig.

I sidste måned antydede den 38-årige minister, at han har planer om at gå efter præsidentposten. I en tale sagde han, at han vil lede bevægelsen "til 2017 og til sejr".

Kilder tæt på ministeren sagde allerede tidligere på dagen til franske medier, at Macron ville gå af. Det kommer efter måneders spekulationer i franske medier om, at han måske vil stille op ved næste års præsidentvalg.

Han har gentagne gange afvist at kommentere, hvorvidt han stiller op til præsidentvalget, der holdes over to runder i april og maj næste år.

I sidste måned gav præsident François Hollande en advarsel til Macron. Han fik at vide, at han stod til fyring, hvis han ikke kunne respektere "solidaritet" inden for den socialistiske regering.

Macron mødtes ifølge det franske nyhedsmagasin Marianne med præsidenten klokken 15 onsdag for at meddele sin afgang.

Hollande har ifølge meningsmålinger den laveste vælgeropbakning af alle Frankrigs præsidenter siden Anden Verdenskrig.

Første runde af det franske præsidentvalg finder sted 23. april 2017.