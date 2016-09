Fransk minister vil lukke voksende flygtningelejr i Calais

Migrantlejren i den franske havneby Calais, der huser flere tusind flygtninge og migranter, skal lukkes.

Det oplyser den franske indenrigsminister, Bernard Cazeneuve, i et interview med en lokal avis.

Over for avisen forklarer ministeren, at myndighederne "med den største beslutsomhed" vil arbejde for at lukke lejren gradvist, mens der findes plads til de mange migranter andre steder i Frankrig.