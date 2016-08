Fransk minister gør måske klar til præsidentvalgkamp

Kilden tæt på Macron bekræfter lokale medierapporter om, at han vil træde tilbage, efter at der i måneder har været fremsat mange spekulationer om, hvorvidt han var loyal over for for præsident François Hollande.

Rapporter om ministerens tilbagetræden er blandt andet blev bragt i den førende erhvervsavis Les Echos og på tv-kanalen BFM.

Ministerens plads i regeringen er blevet mere og mere omstridt, efter at nedtællingen til præsidentvalget for alvor begyndte tidligere i sommer.

Macron skabte i april sin egen politiske bevægelse, der lægger vægt på hverken at være højre- eller venstreorienteret. Han har kaldt bevægelsen "Den Store March" med henvisning til, at det er en dør-til-dør kampagne.

Han har gentagne gange afvist at kommentere, hvorvidt han stiller op til præsidentvalget, der holdes over to runder i april og maj næste år.

Han har markere sig som en oprører i regeringen ved at angribe søjler i Frankrigs sociale model, så som 35 timers ugen, hvorved han har skabt sig fjender på venstrefløjen og endda blandt sine kolleger i regeringen.

Hvis Macron stiller op i præsidentvalgkampen vil det skabere mere splittelse på venstrefløjen, hvilket vil kunne styrke Den Nationale Fronts leder, Marine Le Pen.

Meningsmålingerne tyder på, at den stærkt upopulære Hollande ikke har mange chancer for at blive genvalgt, og han kan ikke engang være sikker på at gå videre til anden valgrunde.

Hvis Hollande beslutter sig for at stille op, vil han også få konkurrence fra socialister længere ude på venstrefløjen end han selv - blandt andre tidligere industriminister Arnaud Montebourg og tidligere uddannelsesminister Benoit Hamon.