Fransk minister: Trump er en fare for verdensøkonomien

Donald Trumps regering i USA udgør en stor risiko for den internationale handel, advarer Frankrigs finansminister, Michel Sapin.

Europa er nødt til at gøre sin stilling klar over for den amerikanske præsident for at forhindre, at de globale økonomiske institutioner bryder sammen. Det siger han i en tale til internationale økonomer.