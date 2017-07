Fransk militærs leder træder tilbage med skudsmål mod Macron

Den 61-årige general skriver i en erklæring, at han ikke længere føler, at hæren lever op til de krav, som "jeg finder nødvendige for at garantere beskyttelsen af Frankrig og den franske befolkning."

I sin første tale om forsvarspolitik sagde Macron meget klart, at han ikke ville tolerere offentlig kritik fra militæret.

Det skete, efter at de Villiers angiveligt havde sagt i et parlamentsudvalg, at han ikke ville lade sig "hundse rundt med af nedskæringer".

De Villiers siger, at han har indgivet sin afskedsbegæring, og at den er accepteret af præsident Macron.

I en tale til militære ledere torsdag sagde Macron henvendt til de Villiers:

- Jeg er din chef. Jeg ved, hvordan man skal leve op til de løfter, som jeg har fremsat til befolkningen.

Macron appellerede samtidig til de militære ledere om at huske på deres "pligtfornemmelse og deres særlige ansvar".

Den nye franske regering under Macron har lovet omfattende besparelser, og militæret er blevet anmodet om at undgå budgetoverskridelser. Det samlede budget er på 32,7 milliarder euro (omkring 243 milliarder kroner).

Der var ventet budgetoverskridelser i militæret på omkring 850 millioner euro (6,3 milliarder kroner).

I et radiointerview fredag sagde forsvarsminister Florence Parly, at Macron havde mindet "visse personer" om den kollektive disciplin, der er nødvendig.

- Alle må bidrage til de fælles bestræbelser på at få spændt livremmen ind, så Frankrig kan leve op til EU's regler for første gang i et årti.

I en kommentar, der blev bragt i den konservative avis Le Figaro fredag, skrev de Villiers, at "vores væbnede styrker har været under stort pres i adskillige år - med 30.000 soldater i operationelle roller dag og nat."