Fransk journalist dør af skader efter eksplosion i Mosul

Den fransk-schweiziske journalist Veronique Robert, som tidligere på ugen blev såret af en landmine i den irakiske by Mosul, døde lørdag på et hospital i Paris.

Den hårdt kvæstede Robert blev i første omgang opereret i Bagdad, inden hun natten til fredag blev fløjet til Paris.

Her døde hun af sine kvæstelser, lyder det.

Ved eksplosionen i Mosul mandag døde hendes kollega Stephan Villeneuve og den irakisk-kurdiske journalist Bakhtiyar Addad.

Alle tre arbejdede for et produktionsselskab, der var i færd med at færdiggøre et indslag for nyhedsprogrammet Envoye Special. Det skulle have været bragt på kanalen France 2.

De var på vej ind i Mosul med irakiske elitestyrker, da landminen sprang.

Den 54-årige Robert var en erfaren journalist og krigskorrespondent. Hun havde specialiseret sig i konflikter i Mellemøsten, navnlig krigen i Irak.

Islamisk Stat indtog i 2014 millionbyen Mosul. Men den irakiske hær har nu i adskillige måneder forsøgt at generobre byen.