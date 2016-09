Fransk jordskælvssatire skaber vrede i Italien

Det franske satiremagasin Charlie Hebdo har forårsaget vrede i Italien, hvor befolkningen sørger over de knap 300 mennesker, som blev dræbt i et jordskælv i sidste uge.

- Tegningerne er frastødende, siger den italienske justitsminister, Andrea Orlando, i takt med at de rasende reaktioner begyndte at fylde på de sociale medier.

- Jeg mener ikke, at det er nyttigt at kommentere yderligere, for jeg tror, at det vil skabe præcis den effekt, de vil have, nemlig at skabe skandale, tilføjer han.

Satiretegningen, der har overskriften "Jordskælv à la Italien", har også resulteret i et usædvanligt udiplomatisk udbrud fra Italiens indenrigsminister.

- For at bruge deres egen satire, så har jeg et forslag til, hvor de skal stikke deres blyanter hen, siger indenrigsministeren, Angelino Alfano.

Ministeren minder om, at Italien gav sin fulde opbakning til Charlie Hebdo, da magasinets redaktion i januar 2015 blev angrebet af militante islamister.

- Vi græd over deres døde, de gør grin med vores, siger Alfano.

Vreden på Italiens sociale medier har nået et niveau, der har fået den franske ambassade i Rom til at reagere.

Ambassaden har udsendt en meddelelse om, at den ikke deler satiremagasinets syn på jordskælvstragedien og ikke vil drages til ansvar for den provokerende tegning.