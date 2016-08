Burkinien er blevet et varmt emne i Frankrig, der begynder at varme op til præsidentvalget i foråret 2017.

Fransk indenrigsminister afviser lov mod burkinier

Fransk lovgivning er tilstrækkelig til at sikre et sekulært samfund. Det siger den franske indenrigsminister.

- Der er ikke brug for en ny lov. De nuværende love fastslår klart sekularisme, siger Frankrigs indenrigsminister, Bernard Cazeneuve, til avisen La Croix.

Regeringen i den franske hovedstad, Paris, agter ikke at indføre en lov, der direkte forbyder at gå rundt i den såkaldte burkini på de franske badestrande.

Han slår fast, at der ikke kommer lovgivning om sagen, så længe den nuværende, socialistiske regering er ved magten.

- Regeringen afviser at lovgive om dette, da det vil være forfatningsstridigt, ineffektivt og formentlig skabe antagonisme og spændinger, der ikke kan repareres.

I fredags dømte Frankrigs højeste forvaltningsdomstol, at myndighederne i feriebyen Villeneuve-Loubet ikke har ret til at indføre et lokalt forbud mod burkinier på byens strande ved Middelhavet.

Denne by er blot en af 15 - eller måske flere franske byer - som i de seneste uger har forbudt burkinier på strandene.

Sagen er blevet et varmt emne, da de franske primærvalg forud for præsidentvalget næste forår skal til at begynde.

Flere politikere fra højrefløjen kræver forbud mod burkinier, der er en dragt, der dækker noget mere af kroppen end en badedragt, og som bruges af muslimske kvinder.

Tidligere præsident Nicolas Sarkozy, der har meldt sig som præsidentkandidat for de konservative republikanere, har talt for et forbud.

Dermed er fransk kultur og identitet allerede nu blevet en vigtig del af valgkampen, der på grund af det seneste års terrorangreb i blandt andet Paris og Nice også drejer sig om sikkerhedsspørgsmål og indvandring.

Forbud mod burkinier begyndte at blive indført i badebyerne ved Middelhavet efter det store angreb i Nice 14. juli, da en militant torpederede menneskemængder i en lastbil og dræbte 85 mennesker.

Dette attentat har Islamisk Stat taget skylden for, og det har den militante bevægelse også gjort ved blandt andet attentatet i Paris i november, da 130 mennesker blev dræbt ved flere samtidige skud- og selvmordsattentater.