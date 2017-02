Fransk centrumpolitiker kan ændre Frankrigs valgkamp

I meningsmålingerne står Bayrou til at få under ti procent af stemmerne ved den første valgrunde 23. april. Det betyder, at hans chancer for at gøre sig gældende ved præsidentvalget er meget små.

Men veteranpolitikeren Bayrou vil være et slag mod Macron, som i meningsmålingerne står til at kunne vinde valget med sin uafhængige midterbevægelse.

Hvis Bayrou vælger ikke at stille op, vil både Macron og den konservative Francois Fillon kunne nyde godt af det i deres kamp om at få en plads i anden valgrunde, hvor alting tyder på, at vinderen skal ud i duel mod Marine Le Pen fra Front National.

Den 65-årige Bayrou, som er tidligere uddannelsesminister, har allerede udelukket, at han ville kunne stille sig bag Fillon. Men han har ikke udelukket, at han vil støtte Macron, hvilket vil forøge dennes chancer for at vinde præsidentvalget.

Bayrou har indkaldt til en pressekonference onsdag klokken 16.30 i sit partihovedkvarter i Paris.

Meningsmålinger viser, at Fillon og Macron ligger side om side i kampen om at blive nummer to i første valgrunde 23. april.

Le Pen står til at blive nummer et i den første runde. Hun står til gengæld til at tabe anden og afgørende valgrunde - uanset om hendes modstander bliver Macron eller Fillon.

En meningsmåling onsdag viser, at Le Pen står til at få 26 procent af stemmerne i første runde med Macron på en andenplads med 22 procent og Fillon på en tredjeplads med 21 procent.