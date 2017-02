Fransk bilfabrikant overvejer opkøb af Opel

Den franske bilfabrikant PSA Group, der står bag Peugeot og Citröen, overvejer at opkøbe mærkerne Opel og Vauxhall, der er blandt datterselskaberne til den amerikanske bilmastodont General Motors (GM).

- Vi kigger lige nu på forskellige muligheder med GM i et forsøg på at øge deres mulighed for at tjene penge og være mere effektiv. Det inkluderer blandt andet et muligt opkøb af Opel, siger en PSA-talsmand tirsdag.