Fransk besked til Trump: Vores pligt at hjælpe folk i nød

Frankrig og Tyskland er på linje med en række andre lande bekymret over flere af de beslutninger, som USA's præsident, Donald Trump, tog fredag.

Her underskrev Trump blandt andet et dekret om, at USA de næste 120 dage ikke vil tage imod flygtninge, indtil nye regler for at vurdere og kontrollere flygtninge er kommet på plads, lyder det.