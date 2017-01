Tirsdag aften siger Fillon siger under et møde med forretningsfolk i Paris, at han er "upåvirket og fortrøstningsfuld", mens han afventer resultatet af undersøgelsen.

Fransk avis øger pres på præsidentbejler med konehistorier

Le Canard enchainé (Den lænkede and) skriver i sin onsdagsavis, at Francois Fillons kone, Penelope Fillon, blev lønnet som rådgiver og fik 900.000 euro. Det svarer til 6,7 millioner kroner.

Man kan ifølge avisen ikke finde dokumentation for, at konen har udført noget arbejde for sin mand.

De 900.000 euro er mere end hidtil påstået af den respekterede avis, som dækker fransk politik med en satirisk vinkel.

Le Canard enchainé skriver, at den konservative kandidat også skaffede job til sine børn.

84.000 euro, statslige midler, blev betalt til to af parrets fem børn, som ifølge avisen fik løn som rådgivere.

Sagen undersøges i øjeblikket.

Francois Fillon, som sidste år blev spået en god chance for at vinde præsidentvalget, har afvist historierne.

Tirsdag aften siger Fillon under et møde med forretningsfolk i Paris, at han er "upåvirket og fortrøstningsfuld", mens han afventer resultatet af undersøgelsen.

Den konservative politiker sagde i sidste uge, at han forlader valgkampen, hvis der indledes en kriminel efterforskning af hans forhold.

Penelope Fillon havde også arbejde for et kulturtidsskrift, hvor hun tjente 100.000 euro.