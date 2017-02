Det franske socialistpartis præsidentkandidat, Benoît Hamon, siger tirsdag, at han er overbevist om, at han i denne uge vil komme til at indgå en aftale om en politisk alliance med De Grønnes præsidentkandidat, Yannick Jadot.

Frankrigs socialister rækker ud til De Grønne

De to har flere gange drøftet muligheden for en alliance, som vil indebære, at Jadot trækker sit kandidatur og går sammen med Hamon ved præsidentvalget i april og maj.

- Jeg tror, at vi vil vinde opbakning, og jeg er optimistisk med hensyn til, om vi kan nå frem til aftale, siger Hamon til den franske radiostation, Europe 1.

Jadot siger til fransk tv, at en beslutning om en alliance sandsynligvis vil blive indgået i denne uge, og at en klar aftale om et skift til vedvarende energi er en forudsætning for dette.

Den 49-årige Yannick Jadot, som er medlem af Europa-Parlamentet for De Grønne, er en af i alt 12 franske præsidentkandidater. Han har reelt ingen chance for at vinde valget.

Hamon, der også er 49 år, er tidligere undervisningsminister. Han blev afskediget af præsident François Hollande, fordi han kritiserede præsidentens kurs.

Hamon ønsker at give alle franskmænd løn - uanset om de arbejder eller ej, og uanset om de er fyrster eller tiggere.

Han har lovet at legalisere hash, afskaffe dieselbrændstof og ophæve gælden mellem de forskellige EU-lande.

I sin valgkamp har Hamon også understreget, at han ikke tror på, at arbejdsløshedsproblemerne i Frankrig kan løses, da robotter og den digitale revolution overflødiggør flere og flere.

Derfor skal alle acceptere en større deling af de job, der er.

Hamon er blevet kaldt en "drømmesælger" af den tidligere premierminister, Manuel Valls, som overraskende tabte ret stort i anden og afgørende valgrunde ved primærvalget i det socialistiske parti.

Hamon står i meningsmålingerne til at tabe valget. Favoritten til at vinde er centrumpolitikeren Emmanuel Macron. Han står til at gå videre til anden runde af præsidentvalget sammen med Marine Le Pen fra Front National.