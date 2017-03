Den konservative præsidentkandidat François Fillon afviser at trække sig fra valgkampen trods stormen omkring ham. Her ses han ved lørdagens valgmøde i Aubervilliers uden for Paris.

Frankrigs konservative drøfter præsidentkandidat i modvind

Partiledelsen i det franske konservative parti Republikanerne mødes mandag for at drøfte situationen omkring partiets præsidentkandidat, François Fillon.

François Fillon har været i massiv modvind på det seneste.

Alene i denne uge har flere vigtige medarbejdere forladt hans kampagnestab. Mest opsigtsvækkende var det, at kampagneleder Patrick Stefanini trak sig fredag, dagen efter at talsmanden Thierry Solère var gået.

I forvejen havde to vicedirektører, kassereren og den internationale rådgiver allerede vinket farvel til Fillons kampagne.

Bruno Le Maire, som Fillon ifølge flere medier overvejede som udenrigsminister, har også trukket sig.

Han siger nu, at en anden af partiets politiske veteraner, Alain Juppé, er det oplagte valg som Republikanernes præsidentkandidat.

Og som prikken over i'et valgte det lille midterparti UDI fredag at trække sin støtte til Fillon.

Det venstreorienterede dagblad Libération gnider i en kommentar lørdag salt i den konservative kandidats sår:

- Det er ikke længere rotterne der forlader skibet, det er skibet der forlader rotten, skriver avisen.

Hovedpersonen selv kæmper videre. Lørdag sagde han på et vælgermøde, at hans politiske planer og økonomiske politik er den eneste troværdige fremtid for Frankrig.

Han fastslog, at han ikke trækker sig fra valgkampen.

- Jeg bliver angrebet. Men gennem mig forsøger de at angribe den nationale genopretning og den vilje til forandring, som I alle ønsker. Giv ikke op, sagde Fillon på vælgermødet nord for Paris lørdag.

Fillon er blevet beskyldt for at have brugt offentlige penge på at betale sin kone og børn for job, som de reelt ikke har udført.

Onsdag blev han indkaldt af undersøgelsesdommere til at afgive forklaring.

Den 62-årige politiker har hele tiden fastholdt sin uskyld. Han mener, at han er blevet uretfærdigt behandlet og betegner situationen som et "politisk mord".