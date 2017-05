Frankrig optegnede kriseplan i tilfælde af Le Pen-sejr

- Filosofien og det altoverskyggende mål var, at vi skulle opretholde freden, mens vi også respekterede forfatningens regler, siger en højtstående embedsmand til magasinet l'Obs.

Magasinet citerer tre anonyme kilder med kendskab til planen, der skulle være trådt i kraft, hvis Le Pen var løbet med sejren i stedet for Emmanuel Macron.

Planen var angiveligt udtænkt i en sluttet kreds af ministre og højtstående embedsmænd.

Den skulle primært forhindre, at der opstod alvorlig uro i de franske gader. Desuden skulle parlamentet hasteindkaldes, mens den afgående premierminister skulle blive siddende.

Politi og efterretningstjenester var især bekymret for, at "ekstrem vold" ville bryde ud i gaderne - anført af især venstreorienterede demonstranter.

Avisen Le Parisien skriver, at et notat, der stammer fra før første valgrunde 23. april, beskriver, hvordan "alle lokale ansvarlige for den offentlige orden og sikkerhed udtrykker bekymring".

21. april blev regionale politichefer bedt om at fremlægge deres planer for at holde folk i ro før, under og efter valghandlingen, skriver l'Obs.

To dage før anden valgrunde advarede Frankrigs nationale direktorat for offentlighedens sikkerhed om, at demonstranter var klar til at bruge "fyrværkeri, mortérgranat er og brandbomber".

Marine Le Pen endte med at tabe præsidentvalget stort, men hun annoncerede torsdag, at hun stiller op til parlamentsvalget i juni.

Le Pen siger ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at hun vil stille op i den nordfranske valgkreds Henin-Beaumont, hvor hendes parti, Front National, normalt står stærkt.