Frankrig og Tyskland vil indføre ny skat for internetgiganter

De franske og tyske finansministre barsler med en ny skat for internetselskaber, som de mener slipper for let i skattebetalingen i de lande, hvor de opererer og tjener penge.

- Vi vil løfte sløret for en plan med vores tyske partnere ved det næste møde for finansministre i Tallinn i midten af september, oplyser han på Facebook.

Det er blandt andet selskaber som Google, Apple, Facebook og Amazon, som menes at være blandt de selskaber, som Le Maire mener skal bidrage yderligere.

- Vi foreslår, at bruge omsætningen i disse store firmaer som et referencepunkt og bruger dette til bestemme et skatteniveau, så disse firmaer betaler, hvad de bør i alle de lande, hvor de tjener penge, siger han.

Han siger videre, at forslag som disse allerede tidligere er blevet fremsat på EU-niveau og blandt OECD-landene, men at disse forslag ikke er blevet til noget.

Forslagene fra den franske finansminister kommer, kort tid efter at Google slap for at betale en regning på otte milliarder kroner fra de franske skattemyndigheder. Det skete, efter at en domstol besluttede, at det amerikanske firma ikke var skattepligtigt, da der lavet en skatteaftale via Irland.

Den franske præsident, Emmanuelle Macron, lovede i forbindelse med sin valgkamp, at han ville sørge for en mere retfærdig skattebetaling for de amerikanske internetgiganter.