En prorussisk ukrainer, Mikola Vakaruk, siger til AFP, at han blev slået og lukket inde i iskolde rum under 600 dages fangenskab hos ukrainske styrker. Han er nu frigivet, men parterne har stadig krigsfanger, selv om de skulle være frigivet i henhold til Minskaftalen.

Frankrig og Tyskland støtter våbenhvile i Ukraine

Våbenhvilen skal implementeres fra begyndelsen af skoleåret, og det understreges, at der er tale om en varig våbenhvile, skriver Reuters. Kontaktgruppen består af Ukraine, Rusland og OSCE.

Det franske præsidentpalæ meddeler i en erklæring, at præsident François Hollande og forbundskansler Angela Merkel støtter den trilaterale kontaktgruppes aftale om våbenhvile i det østlige Ukraine.

Merkel og Hollande drøftede Ukraine ved et møde i Frankrig torsdag på et tidspunkt, hvor spændinger er taget til mellem Ukraine og Rusland. De udtrykker "dyb bekymring" over udviklingen i det østlige Ukraine.

Det er planlagt, at Merkel og Hollande skal drøfte krisen med den russiske præsident, Vladimir Putin, den 4. og 5. september i forbindelse med G20-topmødet i Kina.

Over 9550 mennesker er blevet dræbt under konflikten siden april 2014 - soldater, civile og medlemmer af militser.

I Minsk-aftalen forpligter parterne sig til at indstille alle kampe, trække tunge våben tilbage fra frontlinjerne og frigive krigsfanger. Det er ikke sket, og der er frygt for, at aftalen kan bryde helt sammen.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger i en erklæring torsdag, at Moskva ikke ser nogen alternativer til Minsk-aftalen, og han advarer om, at Rusland ikke kan acceptere ukrainske lederes forklaringer om, at de ikke har kontrol over situationen.

Lavrov siger, at også Frankrig og Tyskland har et ansvar at leve op til i forbindelse med Minsk-aftalen.

Putin beskyldte i sidste måned Ukraine for at forsøge at iværksætte en væbnet opstand på Krimhalvøen, som Rusland har annekteret.

- Ukraine forsøgte at destabilisere Krim, fordi det ikke var parat til implementere en fredsaftale i det østlige Ukraine, sagde Putin under et besøg på Krim, mens den russiske flåde gennemførte større manøvrer i flådebyen Novorossiisk.

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB havde tidligere fremsat beskyldninger om, at ukrainske agenter stod bag to angreb på Krim, hvor to russere blev dræbt.

Styret i Kijev afviser beskyldningerne.

Ukraines præsident, Petro Porosjenko, advarede om, at han anså det for sandsynligt, at konflikten mellem Rusland og Ukraine ville eskalere.