Frankrig forlænger undtagelsestilstand for sjette gang

Kun 13 medlemmer fra partier på den yderste venstrefløj stemte imod. Modsat stemte 137 medlemmer for.

Undtagelsestilstanden giver sikkerhedsstyrker flere beføjelser til at udføre ransagninger og overvågning.

Myndighederne har blandt brugt beføjelserne til at lukke 16 moskéer, fordi myndighederne mener, at imamer i moskéerne billiger terrorisme. Moskéerne lukkes i op til seks måneder ad gangen.

Forlængelsen gælder indtil 1. november.

Til den tid vil franskmændene have levet i undtagelsestilstand i små to år, siden et angreb i Paris 13. november 2015 begået af jihadister med forbindelser til Islamisk Stat kostede 130 livet.

Angrebet var det andet større angreb i 2015, efter at satirebladet Charlie Hebdo i Paris blev angrebet i januar.

Efter angrebet i november erklærede den daværende præsident, François Hollande, en undtagelsestilstand. Det blev forlænget af det franske parlament en uge senere.

Anden gang parlamentet forlængede undtagelsestilstanden, var det med udløb efter juli 2016. Den blev på ny forlænget efter et angreb i Nice 14. juli 2016.

Siden er den forlænget yderligere to gange før torsdag.

Indenrigsminister Gerard Collomb argumenterede over for parlamentet med, at det var nødvendigt at forlænge undtagelsestilstanden for at holde franskmændene sikre.

- Siden starten af dette år har vi stoppet syv angreb, der kunne have dræbt mange, sagde han før afstemningen.

Et af de angreb, der er blevet forpurret, var i havnebyen Marseille ved Middelhavet. Her blev to mænd anholdt to dage før landets præsidentvalg. De havde et arsenal af skydevåben og sprængstoffer.

Vinderen af præsidentvalget, Emmanuel Macron, har lovet, at undtagelsestilstanden ender 1. november.

Hans regering arbejder på at gøre flere af beføjelserne fra undtagelsestilstanden permanente gennem lov.