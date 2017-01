Frankrig er ved at opbygge en enhed, der skal tage sig af hackerangreb. I 2019 skal den beskæftige 2600 "digitale soldater".

Frankrig forbereder sig på hackerangreb før valgkamp

Frankrig er ved at opbygge en enhed med "digitale soldater", som skal tage sig af hackerangreb mod landet.

I et interview, efter at USA's efterretningstjenester fredag beskyldte Rusland for at stå bag hackerangreb mod Hillary Clintons valgkampagne, fastslår Le Drian, at de franske digitale sikkerhedstjenester ikke har sporet tegn på operationer, som har til formål at destabilisere Frankrig.

Den franske forsvarsminister, Jean-Yves Le Drian, opfordrer politiske partier til at praktisere "digital hygiejne" forud for præsidentvalget om mindre end fire måneder.

- Men sådanne operationer kan ikke udelukkes, pointerer ministeren i et interview med ugeavisen Journal du Dimanche.

Han oplyser samtidig, at de vigtigste politiske partier tidligere har haft møde med de digitale sikkerhedstjenester for at lære, hvordan de kan spore og forhindre hackerangreb.

- Det er nu op til de politiske partier at håndhæve den sikkerhed og den praksis, som eksperterne kalder digital hygiejne, siger Le Drian.

- I er nødt til at acceptere, at det i princippet er hver eneste e-mail, som vi sender, der kan hackes og gøres offentlig med henblik på at destabilisere vores politiske system, tilføjer han.

Til et spørgsmål om, hvorvidt han tror på, at Rusland stod bag hackerangreb på Det Demokratiske Parti i USA siger den franske forsvarsminister:

- Hvis der blev gjort et forsøg på at øve indflydelse eller manipulere det amerikanske præsidentvalg, og det var et andet lands regering, som stod bag, så ville det være en uacceptabel indblanding.

Ifølge Le Drian fordobles antallet af hackerangreb mod Frankrig udefra hvert år. I 2016 blokerede landet 24.000 angreb.

På Le Drians initiativ er Frankrig ved at opbygge en enhed, Cybercom, som skal tage sig af hackerangreb. Den skal i 2019 beskæftige 2600 "digitale soldater".