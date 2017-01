Fransk politi har anholdt 16 personer i regionen omkring Paris i forbindelse med efterforskningen af et røveri mod realitystjernen Kim Kardashian. Hun blev i oktober overfaldet i en luksuslejlighed i Paris og bundet og låst inde i et badeværelse af mænd, som stjal smykker for omkring 67 millioner kroner.

Frankrig anholder 16 efter røveri mod Kim Kardashian

Politiet slog til både i området omkring Paris og i Sydfrankrig, efter at man havde fundet dna-spor efter gerningsmændene.

Kim Kardashian har fyldt meget i ugebladspressen verden over, siden hun for ti år siden startede realityshowet "Keeping Up with the Kardashians".

Den 36-årige stjerne blev udsat for røveriet, da hun var indlogeret i en luksuslejlighed ved Madeleine-kirken, der ligger centralt i byen tæt på Place de la Concorde og Operaen.

Kim Kardashian blev bundet og låst inde i et badeværelse og mændene stjal smykker for omkring ni millioner euro (67 millioner kroner).

Gerningsmændene flygtede blandt andet med en ring til næsten 30 millioner kroner.

- Et af de fundne dna-spor matcher med en person, som er kendt af politiet i forvejen for røverier og anden kriminalitet. Han opfattes som en farlig voldsmand, siger en kilde i politiet til AFP.

Ved politiets aktioner mandag blev der beslaglagt penge og dokumenter.

I en nylig udtalelse om røveriet har Kardashian for første gang fortalt, at hun troede, at røverne ville skyde hende i ryggen.

Kardashian har næsten 50 millioner følgere på Twitter og 90 millioner på Instagram.

En måned efter røveriet mod Kardashian blev to kvinder fra Qatar holdt på en motorvej uden for Paris af maskerede mænd.

De blev angrebet med tåregas og frastjålet værdier for over 37 millioner kroner.