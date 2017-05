Fortsat ingen meldinger om danske ofre i Manchester

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser, at der fortsat ikke er meldinger om danske ofre for angrebet i Manchester.

- Eksplosion i Manchester: Fortsat ikke meldinger om danske sårede eller omkomne, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på det sociale medie Twitter.

Angrebet har kostet 19 mennesker livet og 50 sårede.

- Udenrigsministeriet og ambassaden i London følger sagen tæt. Der er fortsat ingen oplysninger om danske sårede eller tilskadekomne.

- Vi har ikke modtaget opkald fra pårørende, der savner kontakt - hvilket er et godt tegn. Men for tidligt at udelukke, at der kan være danske berørte, siger chef for Udenrigsministeriets Borgerservice René Dinesen om situationen.

Han og borgerservice opfordrer danskere, der har været til koncerten, til at kontakte deres pårørende og sige, at de er ok.