Et forslag, der ændrer Tyrkiets forfatning, så landets præsident får mere magt, er torsdag landet på præsident Erdogans bord.

Forslag der giver Erdogan dekretmagt lander på hans bord

Tyrkiets præsident ønsker at ændre forfatningen, og nu skal han tage stilling til et lovforslag om dette.

Erdogan ventes at godkende forslaget. Gør han det, kan det sendes til folkeafstemning i april.

Parlamentet godkendte en ændring af forfatningen for to uger siden.

Hvis tyrkerne siger god for den reviderede forfatning, åbner det en mulighed for, at Erdogan kan blive siddende som præsident frem til 2029.

Til den tid vil han have været præsident i 15 år.

Samtidig vil landets præsident få mulighed for at udstede dekreter, erklære undtagelsestilstand, hyre ministre og topembedsfolk. Han kan også opløse parlamentet.

Erdogan mener, at reformen vil være med til at skabe mere stabilitet i Tyrkiet i en tid med øget uro efter et mislykket militærkup i sommer.

Hans kritikere frygter, at ændringen vil samle for meget magt hos præsidenten og skabe et mere autoritært styre.

Recep Tayyip Erdogan blev indsat som præsident i 2014 efter at have siddet på posten som premierminister i over et årti.