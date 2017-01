Forskere på et institut i Californien har blandet menneske- og griseceller, med et mål om - på sigt - at skabe menneskeorganer

Forskere skaber menneskegris med drøm om at gro organer

Forskere har for første gang skabt et foster, der blander menneske og gris. Håbet er, at man på sigt kan skabe organer til mennesker.

- Dette er et vigtigt første skridt, siger Belmonte, som er professor på Salk Institute i Californien.

Forskerne indsatte stamceller fra mennesker i et embryon - et dyrefoster - i en gris. Der lod de cellerne vokse i fire uger.

- Det store mål er at gro funktionelt og transplanterbart væv eller organer. Men vi er langt fra det mål, siger chefforskeren.

De afsluttede udviklingen af embryonet, inden en blanding af dyr og menneske kunne blive født.

Under processen kunne forskerne konstatere, at menneskeceller blev omdannet til muskelvæv i grisens embryo. Det giver håb om, at man på et senere tidspunkt kan lykkes med at skabe organer til mennesker.

Under hele forsøgsperioden brugte man 1500 embryoner fra grise. Resultatet var fire år undervejs, hvilket var langt mere end planlagt.

Det er typisk kontroversielt, og det udløser etiske spørgsmål, når man taler om at blande mennesker og dyr.

Salk Institute understreger, at niveauet af menneskeceller i projektet var "lavt", og det omfattede ingen forstadier til hjerneceller.

Forskere har tidligere kombineret celler fra rotter og mus.