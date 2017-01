En gammel spækhugger på over 100 år er forsvundet, og det menes, at den er død. Den blev sidst set i oktober. Billedet er af en spækhugger med en unge, der blev fotograferet i februar 2016 i Stillehavet ud for delstaten Washington på USA's vestkyst.

Forskere melder spækhuggeren Granny på mindst 100 år død

Ældgammel spækhugger med kælenavnet Granny menes at være død, siger forskere, der har fulgt hende siden 1971.

Forskernes tekniske navn for den gamle matriark var J2, skriver BBC på sin netavis.

Der er tale om en hunspækhugger, som var over 100 år gammel. Nogle medier siger 105 år.

En gammel spækhugger, der var kendt under navnet Granny, er savnet. Den menes at være død, siger forskere.

Spækhuggeren har været med i en dokumentarfilm på BBC, hvor biologer fulgte hendes flok.

Forskerne har kendt til Granny siden 1971, da de satte hendes alder til 60.

En spækhugger bliver normalt mellem 60 og 80 år, så Granny var en aldrende dame.

Det særlige ved de store rovdyr er, at når hunnerne ikke længere er frugtbare, så lever de mange år endnu i flokkene.

Ifølge BBC kendes det fænomen blandt pattedyr kun fra mennesker, grindehvaler og så spækhuggere.

Selv hos chimpanser slutter livet for hunnerne, ikke længe efter at den sidste unge kan klare sig selv.

Forskernes iagttagelser af Grannys flok har vist, at de gamle hunner hos spækhuggerne øser af deres erfaring, både når det gælder om at finde vej, og når der skal passes unger for de yngre hundyr.

Forskningen af flokken fortsætter, men et ikon er formentlig væk nu.

Professor Darren Croft fra University of Exeter leder den biologiske evolutionsforskning af spækhugger-flokken.

- Det var uundgåeligt, at denne dag ville komme. Men det er meget trist og endnu et slag for bestanden.

Han tilføjer, at Granny på sine gamle dage hjalp flokken ved at dele sin viden om, hvor og hvornår der var mad at finde.

Det er Ken Balcomb, der rapporterer om spækhuggerens død. Han har i fire årtier studeret dyrene og er leder af Center for Hvalforskning (CWR).

På centrets hjemmeside hedder det, at Balcomb sidst så Granny 12. oktober, da hun svømmede mod nord langt foran resten af sin flok ud for USA's og Canadas vestkyst.

- Måske har andre set hende, men her ved årsskiftet er hun officielt savnet fra den sydlige spækhuggerbestand. Vi må med beklagelse nu regne hende for død.