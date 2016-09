Forskere: Zika udgør trussel mod 2,6 milliarder mennesker

Alene i Indien er 1,2 milliarder i farezonen. Det mener forskere ifølge en artikel i The Lancet Infectious Diseases fredag.

Mindst 2,6 milliarder mennesker, eller over en tredjedel af klodens befolkning, lever i dele af Afrika, Asien og Stillehavsområdet, hvor zika muligvis kan få fodfæste.

De områder som forskerne taler om, har fællestræk, der kan give zika optimale forhold: det rette klima og en så stor bestand af myg, at virusset kan bide sig fast, sprede sig og resultere i en epidemi. På samme måde som det er set i Sydamerika og Caribien.

- Ifølge vores mest forsigtige skøn er de største befolkningsgrupper, som bor i det geografiske område for zikavirus Indien (1,2 milliarder), Kina (242 millioner), Indonesien (197 millioner), Nigeria (179 millioner), Pakistan (168 millioner) og Bangladesh (163 millioner), skriver forskerne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det understreges, at det er en teoretisk mulighed.

Om det myggebårne virus så også bliver en trussel mod mennesker i nogle af disse lande kan forskerne ikke sige. Det afhænger i høj grad af en ukendt faktor, nemlig om befolkningerne her er immune over for virusset

Sporadiske tilfælde af zika er tidligere registreret i Asien og Afrika. Men ingen ved, om udbruddene var så store, at befolkningerne måske er blevet immune over for virusset.

Det vides heller ikke, om eventuel modstandsdygtighed mod den afrikanske form for zika også vil yde beskyttelse mod den asiatiske variant, som aktuelt huserer.

Hvis immunitet over for zika er udbredt, så er der ingen grund til bekymring.

Det fastslår Derek Gatherer fra Lancaster University i en kommentar til artiklen i det videnskabelige tidsskrift.

- På den anden side: Hvis det (zika, red.) kommer ind i en ubeskyttet befolkning, kan vi se en gentagelse af det, vi allerede har oplevet i Brasilien og andre dele af Latinamerika, siger han.

I Brasilien er cirka 1,5 million mennesker blevet smittet med zika i et udbrud, der begyndte i midten af 2015. Omkring 70 lande har siden meldt om tilfælde af zika. Ingen dog med et omfang som i Brasilien.

Virusset er i langt de fleste tilfælde harmløst, men ikke for gravide kvinder. Alene i Brasilien er flere end 1600 babyer kommet til verden med unormalt små hoveder og hjerner.