Forskere: Great Barrier Reef dør hurtigere end først antaget

Revet, der strækker sig over 2300 kilometer ud for den australske østkyst, led de hidtil største blegningsskader sidste år på grund af stigende havtemperaturer i april og maj.

De første undersøgelser tydede på, at 22 procent af korallerne tæt på overfladen blev ødelagt i 2016.

Nye undersøgelser viser, at det i stedet er tilfældet for 29 procent af korallerne.

- Vi er meget bekymrede over, hvad det betyder for Great Barrier Reef, og hvad det kommer til at betyde for de samfund og brancher, der er afhængige af revet, siger Russell Reichelt, formand for Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA).

- Antallet af koraller, der døde af blegning i 2016, er blevet opjusteret i forhold til vores tidligere estimater, og vi forventer, at udviklingen vil fortsætte i 2017.

Værst ramt er korallerne tæt på overfladen, men blegningen går også hårdt ud over de dybereliggende koraller.

Det er dog fortsat ikke muligt for forskerne at vurdere omfanget af blegningen på disse koraller.

De største skader på revet er sket i området lidt nord for den populære turistdestination Port Douglas. Her er omkring 70 procent af korallerne tæt på vandoverfladen døde.

Også korallerne omkring Cairns og Townsville er blevet hårdt ramt, mens den sydlige del af revet foreløbigt er intakt.

Koraller kan blive genoplivet, hvis havtemperaturerne falder. Den proces kan dog tage adskillige år.

I sidste uge var GBRMPA vært for et klimamøde, hvor revets overlevelse var på dagsordenen.

- Mødets deltagere udtrykte deres dybe bekymring over behovet for global handling for at reducere udledningen af drivhusgasser, siger Russell Reichelt.