Forsker sår tvivl om Kina som verdens mest folkerige land

Det er en uafhængig kinesisk demograf, der er kommet til den overraskende konklusion, skriver Financial Times.

Yi Fuxian, forsker ved det amerikanske universitet Wisconsin-Madison, mener, at de kinesiske myndigheder har overvurderet antallet af nyfødte mellem 1990 og 2016 med næsten 90 millioner.

Den påståede fejl skyldes ifølge Yi Fuxian et alt for optimistisk skøn for fødselsraten i Kina.

I 2015 vurderede myndighederne fertilitetsraten til 1,6 børn per kvinde. Forskeren mener, at den i virkeligheden er helt nede på 1,05.

Har han ret, ville Kina ved udgangen af 2016 have en befolkning på 1,29 milliarder. Regeringens officielle tal lyder på 1,38 milliarder.

Og forskellen på 90 millioner rækker lige netop til, at Indien overgår Kina som verdens mest folkerige nation. Det officielle skøn for indbyggerantallet i Indien er på 1,33 milliarder.

- Jeg har ikke undersøgt Indiens befolkningstal, siger Yi Fuxian til Financial Times i forbindelse med en konference i Beijing denne uge, hvor han har fremlagt sine resultater.

- Men dets befolkningstal vil snart overgå Kinas, hvis det ikke allerede er sket og med tiden være langt større, siger han.

Forskeren er en langvarig kritiker af Kinas etbarnspolitik, der var gældende i næsten 40 år. Formålet var at dæmme op for befolkningstilvækst.

Xu Fuxian kritiserede i sin bog "Stort land med en tom rede" i 2007 magthaverne for at overdrive frygten for en befolkningseksplosion.

Den omstridte lov medførte blandt andet aborter af mange pigefostre, da mange familier ønskede, at deres eneste barn blev en dreng.

Gennem årene blev den oprindeligt stenhårde politik lempet, men den brede reform af landets familiepolitik kom først for to år siden.

Ved udgangen af 2015 blev loven skrottet. Siden har alle gifte par haft lov til at få to børn.

Kinas kommunistiske ledere traf beslutningen på baggrund af problemer med en aldrende befolkning og en stadigt mindre arbejdsstyrke.