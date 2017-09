Forsker: Teknologi forstærker propaganda og fake news

- Lige nu ser det ud til, at vi har en ny propagandakanal i sociale medier. Det betyder, at selve propagandaen også ændrer sig.

- Jeg mener, at den er langt mere omfattende og magtfuld end tidligere propaganda, siger hun.

Forskeren er inviteret til at tale ved et seminar om fake news i EU-Parlamentet arrangeret af parlamentets liberale gruppe.

Debatten om falske nyheder - eller fake news - tog fart under den amerikanske præsidentvalgkamp sidste år.

Her kom det frem, at falske historier blev delt i tusindtal på sociale medier. Flere gange siden, har USA's præsident, Donald Trump, beskyldt traditionelle medier for at bringe fake news.

Men ifølge Lisa-Maria Neudert er sociale medier en af de største udfordringer i forhold til at komme falske nyheder til livs.

Dem, der spreder information via sociale medier, har mulighed for at vide enormt meget om brugerne. Det giver en særlig magt, påpeger hun.

- Der er et element af maskiner bag. Det er ikke kun mennesker længere.

Informationer om, hvad folk har "liket" på sociale medier eller hvilke grupper, man interagerer i, kan være nyttige, hvis man vil ud med et særligt budskab, påpeger hun.