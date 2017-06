Forsker: Macron har kvast sine modstandere

Hans vurdering kommer, efter at præsidentens parti søndag ser ud til at blive det største ved den første valgrunde i valget til landets nationalforsamling.

- Han har fået grønt lys fra befolkningen til at gennemføre sit projekt, siger Jørn Boisen.

- Det viser også, at den strategi han lagde for et år siden var rigtig. Han så muligheden for at skabe noget nyt i et politisk landskab, der var i ruiner, og det har han gennemført.

Macrons parti, La République En Marche (LREM), har kun 14 måneder på bagen. Alligevel står det ifølge franske valgmålinger til at få mellem 415 og 445 pladser i Nationalforsamlingen. Det vil give partiet absolut flertal.