Forsker: Diplomatisk brud med Qatar er en magtdemonstration

Qatar skal tvinges til at rette ind efter den saudiarabiske politik og indgå i alliancen mod Iran, mener Lars Erslev Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis.

At fem lande har valgt at droppe sine diplomatiske forbindelser til golfstaten Qatar er en magtdemonstration med Saudi-Arabien i front.

- Fra Saudi-Arabiens side handler det her om at isolere Qatar, fordi de dels er af den opfattelse, at Qatar støtter Det Muslimske Broderskab og dels ikke er en loyal partner i alliancen mod Iran, siger han.

Det er landene Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten, Bahrain og Yemen, som har valgt at afbryde de diplomatiske forbindelser til Qatar.

Saudi-Arabien ser det som nødvendigt at stoppe alle diplomatiske og konsulære forbindelser, for at sikre sig mod "terrorisme og ekstremisme".

Der har i en række år været en rivalisering mellem Saudi-Arabien og Qatar. Den bunder i to forskellige syn på, hvordan politikken skal føres i Mellemøsten, mener seniorforskeren.

En samlet politisk front med Saudi-Arabien i front skal tvinge Qatar til at rette ind efter den saudiarabiske politik og nedtone statens alliancer, mener Lars Erslev Andersen.

- I forbindelse med topmødet mellem golfstaterne, som Donald Trump netop har besøgt, der handlede det om at skabe en politisk front mod Iran.

- Og nu beskylder Saud-Arabien Qatar for at støtte Irans allierede, som er den palæstinensiske gruppe Hamas, Hizbollah og Det Muslimske Broderskab, siger han.