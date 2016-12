Forsker: Brand rasede på Titanic i flere uger

Britisk journalist og Titanic-forsker siger i tv-program, at kæmpebrand var med til at svække Titanics skrog.

Det verdensberømte passagerskib ramte et isbjerg 15. april, og skibet bukkede under og gik ned. 1500 mennesker omkom på skibets jomfrutur fra Southampton til New York, mens omkring 700 overlevede.

Katastrofen med Titanic i Atlanterhavet i 1912 skyldtes måske mere end et sammenstød med et isbjerg.

Imidlertid kan der være flere årsager til forliset, for ifølge en ny dokumentarfilm, der vises på den britiske tv-station Channel Four først i det nye år, var der noget helt galt på Titanic.

Britiske medier skriver, at det er journalisten og Titanic-forskeren Senan Malony, der efter 30 års forskning i katastrofen fremlægger en teori om, at der rasede en brand om bord på det, der dengang gik for at være verdens mest moderne passagerskib.

Han henviser til et sjældent fotografi af Titanic fra den dag, skibet blev leveret fra værftet i Belfast. Der er sorte mærker på styrbordsside af skrogets forende.

- Vi ser på præcis det område, hvor isbjerget ramte, og der synes at være en svaghed eller skade i skroget i det område, selv da skibet forlod Belfast, siger Malony ifølge avisen Daily Telegraph.

Ifølge teorien var der brand om bord allerede i Belfast. Titanics brændstof var kul, og der skal angiveligt være gået ild i hundredvis af ton kul i et kullager på tre etager ved kedelrum nummer seks.

12 mand kæmpede med at slukke den ulmende brand. Ifølge avisens oplysninger fortsatte branden i næsten tre uger.

Skibets officerer havde ifølge avisen fået besked på af J. Bruce Ismay, præsident for rederiet bag Titanic, White Star Liners, om, at de ikke måtte nævne branden til passagererne.

I dokumentarfilmen siger Malony også, at da Titanic kom til Southampton, lagde det til kaj med bagbordsside inderst, og det skal have været usædvanligt.

Men på denne måde kunne ingen på kajen se mærket på skroget fra branden.

Den officielle undersøgelse efter katastrofen med Titanic sagde, at det ganske enkelt var et skib, der var kollideret med et isbjerg og så gået ned.