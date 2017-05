Formodet bombemand var som forandret efter tur til Libyen

"Pure evil" (total ondskab, red.) står der hen over to fotografier på onsdagens forside af avisen The Sun.

Til højre er den formodede skyldige i massakren, den 22-årige Salman Abedi, afbildet.

Retsmedicinere har endnu ikke med sikkerhed fastslået, at Abedi er den skyldige i angrebet, der kostede 22 mennesker livet og sårede endnu flere.

Men politiet menes ifølge Manchester Evening News at have identificeret Abedi allerede kort tid efter, at selvmordsbomberen udløste sin sprængladning i foyeren til koncertsalen.

Mindre end 12 timer efter angrebet tiltvang bevæbnede betjente sig adgang til det hus, hvor han havde boet.

For at forårsage maksimal ødelæggelse har sprængladningen sandsynligvis været pakket med små stykker stål, vurderer Chris Phillips, en forhenværende politimand og antiterrorekspert.

- Det er det, vi kalder skibsværftskonfetti, som er små stykker af bolte og møtrikker, siger han til radioprogrammet Today på BBC 4.

Om Abedi udførte angrebet på egen hånd mangler efterforskerne endnu at opklare. Hvorfra ønsket om at dræbe unge mennesker til en koncert kommer fra vides heller ikke.

Familievenner og naboer til den formodede gerningsmand portrætterer den 22-årige som medlem af en dybt religiøs familie.

Ifølge Financial Times har han været involveret med bander og de seneste år bevæget sig i retning af radikal islamisme.

Abedi var få dage inden angrebet vendt tilbage fra et tre uger langt ophold i Libyen, fortæller en bekendt til The Times.

Han var den anden af fire børn født i England af forældre, der ifølge Manchester Evening News var flygtet fra Muammar Gaddafis regime i Libyen for mange år siden.

En ven af familien oplyser til Financial Times, at størstedelen af familien det seneste år er vendt tilbage til Libyen. Kun Salman og en bror blev tilbage i Manchester.

Salman droppede i september sidste år ud af et økonomistudium på universitet i Salford, har universitet oplyst.

Abedis familie var ifølge flere medier tæt knyttet til en moské kendt som Didsbury-moskéen, hvor faren ofte kaldte til bøn, og Salmans bror Ismail var frivillig.

Et ledende medlem af moskéen fortæller til The Guardian, at da han i en prædiken i 2015 fordømte og tog afstand fra terror, viste Salman foragt ved at nidstirre ham.

- Salman viste mig et ansigt af had efter den prædiken, siger Mohammed Saeed om hændelsen.

En person fra det kvarter, hvor Salman Abedi boede, oplyser til Manchester Evening News, at husets tag på et tidspunkt var draperet med et sort flag med arabisk tekst.

I samme avis beskriver en tidligere skolekammerat Salman Abedi som en "åben og sjov fyr".

- Men da han tog til Libyen i 2012 kom han tilbage som en forandret person, siger han.

- Han plejede at drikke og ryge pot, men pludselig blev han religiøs.