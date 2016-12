Formodede Malta-flykaprere risikerer livstid

De to mænd, der angiveligt kaprede et fly i Libyen og tvang det til Malta, risikerer livstid.

Søndag blev de fremstillet ved retten i Maltas hovedstad, Valetta.

De er anklaget for at have kapret et Airbus A320 med 117 passagerer om bord, der var på vej mellem Sabha og Tripoli, og tvinge det til Malta. De står samtidig anklaget for at have truet passagererne.