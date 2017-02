Formand siger Trump er uønsket i britisk parlament

Britisk parlamentsformand, John Bercow, vil ikke have USA's præsident på talerstolen under statsbesøg.

- Hvad angår dette sted (parlamentet red.), så føler jeg stærkt, at vores modstand over for racisme og sexisme og vores støtte til lighed og uafhængige domstole er vigtige overvejelser, forklarer han under bifald fra de britiske lovgivere.

Han minder om, at det ikke er en automatisk ret for prominente statsledere at tale i det britiske parlament. Det er noget man gør sig fortjent til.

Bercow nævner Trumps dekret, der i en periode forbyder borgere fra syv lande i Mellemøsten indrejse i USA. Det er senere blevet anfægtet af amerikanske domstole.

- Selv inden forbuddet mod migranterne ville jeg have være stærkt imod en tale fra præsident Trump i Westminster Hall, siger han.

- Efter indførelsen af forbudet mod indvandrere fra præsident Trump er jeg ekstra meget imod, føjer Bercow til.

Premierminister Theresa May er kommet under stort pres i Storbritannien, efter hun i forrige uge under et besøg i USA inviterede Trump på et statsbesøg i Storbritannien. Hun afsluttede sit besøg kort før, at Trump underskrev sit forbud over for borgere i de syv lande i Mellemøsten.

Over 1,8 millioner briter har sat deres signatur på en underskriftindsamling mod Trumps kommende besøg. Her kræves det, af besøget aflyses.

Det skal senere på måneden debatteres i parlamentet.

Det er Bercow og to af hans kolleger i parlamentet, som bestemmer, hvilke udenlandske ledere, der kan tale i parlamentet.