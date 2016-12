Artiklen: Forkert anholdt for Berlin-angreb frygter for sin familie

Naveed Baloch fortæller i et interview med avisen, at hans familie, der bor i en landsby i provinsen Balochistan i den sydvestlige del af Pakistan, har modtaget truende telefonopkald efter hans anholdelse.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der henviser til et interview i den britiske avis The Guardian.

Den pakistanske mand, der blev anholdt efter Berlin-angrebet, men viste sig at være uskyldig, frygter nu for sin families sikkerhed.

- Nu ved de alle, at jeg flygtede til Tyskland, fordi jeg frygtede for mit liv, og at jeg har krævet asyl her.

- Det efterlader min familie meget sårbar, og der er intet, jeg kan gøre for at beskytte dem, fortæller han til den britiske avis.

Baloch har boet på en hemmelig adresse siden sin løsladelse, fordi han frygter for sit liv.

Det var 19. december, at en lastbil pløjede ind i en menneskemængde på et julemarked i Berlin, og 12 mennesker mistede livet.

Baloch blev anholdt samme dag, men blev løsladt igen dagen efter på grund af manglende beviser. Den 24-årige asylansøger nægtede sig skyldig.

- Jeg fortalte dem roligt, at jeg overhovedet ikke kan køre. Jeg kan ikke engang starte en bil, siger han.

På politistationen blev han ifølge avisen afklædt og fotograferet.

- Da jeg modsatte mig, begyndte de at slå mig, siger den 24-årige pakistaner.

Han kæmpede ifølge The Guardian med at kommunikere med politiet, fordi der ikke kunne findes en tolk, der talte hans sprog, Balochi.

Tysk politi har efter offentliggørelsen af interviewet i The Guardian benægtet, at Baloch skulle være blevet krænket.

I en udtalelse siger politiet, at de har talt med Baloch, hvor han tydeligt fortalte, at "han ikke var blevet slået, skadet eller behandlet dårligt, mens han var i varetægt".

Der stod desuden, at der ikke var en professionel tolk til stede ved interviewet med The Guardian.

Baloch forlod Pakistan for cirka et år siden, efter at han havde modtaget dødstrusler, fordi han var aktiv i en sekulær separatistbevægelse i Balochistan.

- De fleste personer, som jeg har arbejdet med, er blevet arresteret og dræbt. Jeg vidste, at det bare var et spørgsmål om tid, før at de kom efter mig. Det er grunden til, at jeg kom til Tyskland.