Forholdet til Beijing splitter vælgerne i Hongkong

Hongkong har kun delvist demokrati og ikke alle kan stemme til alle pladser.

40 medlemmer bliver valgt direkte af befolkningen, mens 30 medlemmer bliver valgt af en lille del af befolkningen på kun seks procent fra særlige interessegrupper.

Disse grupper repræsenterer en række virksomheder og sociale sektorer og stemmer overvejende på kandidater, der støtter styret i Beijing.

Imens ønsker den prodemokratiske lejr at bevare nok pladser i forsamlingen til at kunne blokere for lovforslag. Lovforslag kræver et flertal på to tredjedele for at blive vedtaget.

Den prodemokratiske fløj sidder i øjeblikket på 27 ud af forsamlingens i alt 70 pladser. Dermed vil et tab af blot fire pladser give mere magt til Beijing. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mange analytikere mener desuden, at resultatet af søndagens afstemning kan få betydning for, hvorvidt Kina giver Hongkongs upopulære leder, Leung Chun-ying, en anden embedsperiode.

I to måneder i 2014 gik demonstranter på gaden i Hongkong og krævede Leung Chun-yings tilbagetræden.

Masseprotesterne, der siden fik navnet Paraplyrevolutionen, blev udløst af et krav fra det kommunistiske styre i Kina om at forhåndsgodkende kandidater, som ønsker at stille op til valget om at blive Hongkongs nye leder i 2017.

I den semiautonome by vokser bekymringen over, at Kina i stadig større grad strammer sit greb om en lang række områder i byen, herunder politik, medier og uddannelse.

Det har fået unge aktivister i Hongkong til at kræve direkte uafhængighed, mens andre indbyggere kræver at få lov at bestemme deres egen fremtid i en folkeafstemning.

Valgstederne i Hongkong åbnede søndag klokken 7.30 lokal tid og ventes at lukke 15 timer senere. Hongkong er seks timer foran Danmark.