Forhandlinger om et genforenet Cypern er endt uden aftale

Det er faktum, efter at der er blevet holdt maratonforhandlinger på det schweiziske feriested Crans-Montana.

Det er ikke lykkedes de stridende parter i fredsforhandlingerne om Cypern at nå til enighed om en genforeningsaftale i det opdelte land.

Det oplyser FN's generalsekretær, António Guterres, natten til fredag dansk tid.

- Det er med tungt hjerte, at jeg må fortælle, at trods den store indsats og engagement fra alle delegationer og parter så er konferencen om Cypern afsluttet, uden at der blev opnået enighed, siger han i en erklæring.

Fra en unavngiven embedsmand lyder en af grundene til de sammenbrudte forhandlinger, at Tyrkiet fastholder sit krav om at beholde sine styrker på øen, ligesom at tyrkerne angiveligt forbeholder sig retten til militære indgreb.

Desuden kan parterne heller ikke blive enige om, hvor stort et område der skal tilhøre græsk-cyprioterne, og hvor meget tyrkisk-cyprioterne skal have.

Ifølge embedsmanden insisterer Tyrkiet også på, at en mulig fredsaftale skal give tyrkiske statsborgere ret til at flytte og overføre penge, tjenesteydelser og varer til et genforenet Cypern.

Adspurgt om parterne ønsker at fortsætte forhandlingerne eller stoppe, svarer FN-generalsekretær António Guterres:

- Konferencen er afsluttet. Det betyder ikke, at andre initiativer ikke kan blive iværksat for at imødegå Cypern-problemet.

- FN's rolle er at agere facilitator, og vi vil altid stå til rådighed for parterne, hvis de ønsker at nå til enighed, tilføjer han.

Cypern har været delt i to, siden styrker fra Tyrkiet rykkede ind på den nordlige del af øen i 1974.

Det skete som reaktion på et græsk-cypriotisk kupforsøg med henblik på at gøre øen til en del af Grækenland.

Den tyrkisk-cypriotiske del i nord fylder en tredjedel af øen og er den fattigste del af det splittede land.

Cypern blev formelt medlem af EU i 2004, men EU-reglerne er suspenderet for den tyrkiske del af øen.