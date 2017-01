Ford opgiver fabrik i Mexico og bygger hjemme i USA

- Ford meddeler hermed, at det opgiver planerne om en ny fabrik i San Luis Potosi i Mexico, hedder det i erklæringen.

Til gengæld vil Ford skabe 700 nye amerikanske job og investere omkring fem milliarder kroner over de næste fire år for at udvide en monteringsfabrik i Michigan, så den kan bygge selvkørende og elektriske biler.

Den administrerende direktør for Ford, Mark Fields, siger, at beslutningen om at opgive den planlagte fabrik i Mexico først og fremmest skyldes et fald i efterspørgslen efter små biler.

Ford Motor Company er tidligere blevet stærkt kritiseret af den kommende præsident, Donald Trump, for planerne om at investere i Mexico,

Trump sagde gentagne gange under valgkampen, at han ikke ville tillade åbningen af en ny fordfabrik i Mexico, hvis han blev valgt som præsident, og at han ville indføre store toldsatser på importerede fordbiler.

En kilde hos Ford siger til Reuters, at Trumps team tidligere er blevet orienteret om de ændrede beslutninger. men der har ikke været ført forhandlinger mellem Ford og den republikanske politiker, hedder det.

Tirsdag truede Trump også med at indføre en "en høj grænseskat" for General Motors Corporation, som producerer nogle af bilkoncernens Chevrolet Cruze biler i Mexico.

- General Motors sender mexicansk fremstillede modeller af Chevy Cruze over grænsen til amerikanske bilforhandlere. Få dem fremstillet i USA eller betal en høj grænseskat, hed det i et tweet fra Trump.

General Motors Corporation, der er USA's største bilproducent efterfulgt af Ford, har forsvaret dets strategi ved at henvise til, at bilerne fra Mexico er til globale kunder - og ikke for det amerikanske marked.

Trumps udmeldinger er de seneste i hans kampagne mod amerikanske virksomheder, som får produceret i udlandet. De signalerer, at den kommende præsident er parat til en usædvanlig grad af intervention - allerede inden han er indsat i Det Hvide Hus.