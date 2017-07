Forældre vil lade deres verdenskendte syge baby dø

Nu opgiver Charlie Gards forældre deres juridiske kamp om at få behandlet deres knap et år gamle baby, der lider af en sjælden sygdom.

- For Charlie er det for sent. Skaden er sket, siger advokaten Grant Armstrong.

Forældrene er meget oprevne, siger han videre "og ønsker at bruge mest mulig af den tid, som de har tilbage, med Charlie".

Britiske læger mener, at behandling i USA ville være forgæves.

Den lille dreng lider af en sjælden genetisk sygdom og er både døv og blind.

Samtidig svækker sygdommen hans muskulatur, han er hjerneskadet og kan ikke trække vejret uden kunstig hjælp.

- På grund af udsættelsen af behandlingen er muligheden forpasset, siger Armstrong.

Hans forældre har kæmpet en juridisk kamp mod et anerkendt børnehospital i Storbritannien.

Hospitalet mener, at Charlie Gard lever i smerte, og at det ikke vil hjælpe at eksperimentere med nye behandlinger. Det anbefaler i stedet, at den lille dreng får lov til at dø med værdighed.

Hans forældre ville sende ham til USA for at søge behandling. Men det juridiske system i Storbritannien har forhindret den mulighed.

Begrundelsen er, at det kun vil forlænge den lille drengs lidelser.

Sagen opnåede international opmærksomhed, da både den amerikanske præsident, Donald Trump, og pave Frans har ytret støtte til Charlie.

Sagen har været helt oppe i højesteret. Da højesteret heller ikke gav medhold forsøgte forældrene Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Den besluttede efter en hastegennemgang, at den ikke ville tage sagen op.

Forældrene vil nu diskutere med hospitalet, hvordan de vil lade naturen gå sin gang.

- Vi har besluttet, at det ikke længere er i hans bedste interesse at forfølge behandling.

- Vi har besluttet at give slip på vores søn.

- Charlie havde en reel chance for at blive bedre. Nu vil vi aldrig få at vide, hvad der ville være sket, hvis han havde fået behandling, siger moren.