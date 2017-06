Forældre til dræbt sort teenager i USA indgår forlig med by

Forældrene til den sorte teenager Michael Brown, der i 2014 blev skudt og dræbt af en hvid politibetjent i byen Ferguson, har indgået et forlig med myndighederne i Ferguson, Missouri, over teenagerens død.

Forliget mellem St. Louis-forstaden og Michael Brown Sr og Lezley McSpadden er godkendt af en føderal dommer i Missouri.

Forældrene havde sagsøgt byen, dens tidligere politichef Tom Jackson og tidligere politibetjent Darren Wilson.

De mener ifølge nyhedsbureauet AP, at deres søns død har kostet dem økonomisk støtte, da de ikke får del i de fremtidige lønninger, Michael Brown ville have fået.

Retsdokumenterne giver dog ikke yderligere detaljer om aftalen mellem Ferguson og Browns forældre.

18-årige Michael Brown blev 9. august 2014 stoppet af politiet mistænkt for at have stjålet cigaretter.

Han var ubevæbnet, men blev dræbt af mindst seks skud affyret af en hvid betjent, Darren Wilson.

Wilson har fortalt, at han skød i selvforsvar, mens øjenvidner har hævdet, at Brown blev dræbt med koldt blod.

Drabet førte til store protester over hele USA, og tre måneder senere - i november 2014 - kom et nævningeting frem til, at der ikke skulle rejses tiltale mod Darren Wilson.

Det fik på ny protester til at bryde løs i Ferguson og flere andre byer i USA.

Efter nævningetingets beslutning udtalte daværende præsident Barack Obama, at raceurolighederne i Ferguson ikke er enestående.

- Frustrationerne, som vi har været vidner til, handler ikke om en enkeltstående episode. De er dybt forankret i mange lokalsamfund, hvor mange har en anden hudfarve end hvid.

- Her har mange en oplevelse af, at loven ikke altid håndhæves ens for alle eller retfærdigt, sagde Obama i november 2014 ifølge nyhedsbureauet AFP.

I maj 2016 blev der som følge af drabet på Michael Brown udnævnt en ny - og denne gang afroamerikansk - politichef i Ferguson efter Tom Jackson.

Det skete, efter føderale efterforskere havde fundet beviser for udbredt racediskrimination i politistyrken i byen og brud på forfatningen.

Størstedelen af Fergusons politifolk er hvide, mens to tredjedele af byens indbyggere er afroamerikanske.